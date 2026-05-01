Президентът на САЩ Доналд Тръмп се оказа далечен братовчед на крал Чарлз III.

Тръмп реагира с видимо въодушевление, след като "Дейли мейл;" разкри, че той има далечна роднинска връзка с крал Чарлз III.

Според публикацията, двамата са свързани чрез общ прародител – третия граф на Ленъкс, който е правнук на крал Джеймс II на Шотландия. Така Тръмп и Чарлз се оказват братовчеди от 15-а степен.

„Уау, това е страхотно. Винаги съм искал да живея в Бъкингамския дворец!!!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social във вторник, позовавайки се на публикуваното изследване. „Ще говоря с краля и кралицата за това след няколко минути!!!“

Той не уточни дали действително е обсъдил темата с кралската двойка по време на посещението им, но определи краля като „фантастичен човек“ и заяви, че е било голяма чест да ги приеме.

Изследването е дело на генеалога Робърт Барет, който е анализирал поземлени регистри, църковни архиви и документи за шотландската аристокрация, за да проследи линията на произход.

Генетикът Адам Ръдърфорд отбелязва, че почти всеки човек с британски корени вероятно има връзка с кралското семейство. Според негови изчисления е почти невъзможно човек, роден през 70-те години на XX век, да не е потомък на Едуард III.

Други експерти са по-предпазливи. Генеалогът Греъм Холтън от Университета на Стратклайд казва, че подобна връзка е възможна, но трудно доказуема със сигурност. Въпреки това той признава, че милиони хора по света вероятно имат кралски предци.

Причината е проста: през вековете потомците на монарси често са сключвали бракове извън аристокрацията, което постепенно е „разпръснало“ кралската кръв сред широкото население, пише бТВ. Ако се върнем назад с 20 или повече поколения, почти всеки човек има милиони предци, което значително увеличава вероятността за подобни връзки.

Тръмп не е първият американски президент с предполагаем кралски произход. Например Джордж Х. У. Буш е бил обявен за 13-и братовчед на Кралица Елизабет II.

Според същия анализ Тръмп е и далечен роднина на Хилари Клинтън — и двамата са потомци на Джон Гонт, син на Едуард III.