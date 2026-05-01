ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-добрият японец в историята приключи с тениса

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22767827 www.24chasa.bg

Вашингтон: флотилията с помощи за Газа "Сумуд" подкрепя „Хамас“

404
Кораб от флотилията "Глобал Сумуд" СНИМКА: Инстаграм/@globalsumudflotilla

САЩ осъдиха международна флотилия, опитваща се да достави помощи за ивицата Газа, наричайки я „подкрепяща „Хамас" инициатива", целяща да провали мирния план на президента Доналд Тръмп за Близкия изток, предаде ДПА.

Десетки кораби, превозващи активисти от различни страни, отплаваха от Сицилия в неделя към Газа в това, което организаторите описаха като най-голямата флотилия, опитваща се досега да достигне обсадената палестинска територия.

Израелският флот заяви, че е прихванал повече от 20 кораба от флотилията „Сумуд" западно от Крит, на около 1000 км. от Израел. Израелското външно министерство заяви, че около 175 активисти са били транспортирани до Израел „по мирен начин".

Редица държави, включително Германия, Италия и Испания, осъдиха Израел за залавянето на корабите в международни води и призоваха за спазване на международното право и стандарти.

Междувременно Държавният департамент на САЩ осъди „Сумуд" като подкрепяща „Хамас" инициатива и безпочвен, „контрапродуктивен опит за подкопаване на мирния план на президента Тръмп".

Представител на ведомството заяви, че „САЩ очакват всички съюзници, особено тези, които са се ангажирали да подкрепят успешния 20-точков план на президента Тръмп, да предприемат решителни действия срещу този безсмислен политически трик, като откажат достъп до пристанища, акостиране, отплаване и зареждане с гориво на корабите, участващи във флотилията".

Откакто през октомври миналата година беше обявено прекратяване на огъня, Израел контролира около половината от ивицата Газа, докато „Хамас" до голяма степен възстанови контрола си в останалата част. Разоръжаването на групировката по мирния план, воден от САЩ, не е изпълнено, пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)