Украйна се надява да започне преговори с Япония за доставки на оръжие

Облекчаването на правилата за износ на оръжия от Япония отваря път за преговори, които евентуално биха могли да доведат до доставка на военно оборудване от Токио, за да помогне на Украйна да се противопостави на руската инвазия, заяви пред Ройтерс украинският посланик в Токио Юрий Лутовинов.

„Това ни позволява да преговаряме. Теоретично, това е много голяма крачка напред", заяви Юрий Лутовинов в интервю в украинското посолство.

Ходът на премиера Санае Такаичи миналата седмица за облекчаване на правилата за износ предизвика широк интерес, тъй като конфликтите в Украйна и Близкия изток натоварват западното производство на оръжие.

Въпреки че реформата запазва контрола върху износа към конфликтни зони, тя позволява изключения, ако обслужват интересите на Токио в областта на сигурността - уговорка, от която Киев се надява да се възползва.

„Ако Украйна падне, ще последва голям ефект на доминото. Индо-Тихоокеанският регион и европейският континент са неразделни от гледна точка на нашата сигурност", заяви посланик Лутовинов.

МВнР и кабинетът на министър-председателя на Япония не отговориха веднага на исканията за коментар. Такаичи не е давала публични индикации, че ще подкрепи износа на оръжие за Украйна. През ноември тя заяви на президента Володимир Зеленски, че „Япония е с Украйна" и подкрепя нейните „усилия за постигане на справедлив и траен мир" възможно най-скоро.

Подобно на други страни, които се интересуват от японско военно оборудване, Украйна ще трябва да сключи споразумение за трансфер на технологии за отбрана и оборудване с Токио. Япония е сключила такива споразумения с 18 страни, включително Германия, Австралия, Филипините и Виетнам.

Лутовинов заяви, че Украйна действа „внимателно поради чувствителността на износа на отбранителна техника" в Япония. Според него Токио би могло да помогне за финансирането на разработването от Киев на система за противовъздушна отбрана, която би намалила зависимостта му от произведените в САЩ ракети „Пейтриът", които са все по-оскъдни.

„Разполагаме с всички необходими промишлени мощности за производство. Но се нуждаем от инвестиции. Имаме нужда от средства", заяви той.

Водят се и дискусии за приноса на Япония към програмата на НАТО, която финансира закупуването на произведено в САЩ оборудване за Киев, заяви Лутовинов. Програмата е доставила оборудване и боеприпаси на стойност над четири милиарда долара, като Австралия и Нова Зеландия миналата година станаха първите страни извън алианса, които се присъединиха, пише БТА.