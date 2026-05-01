Германски военна флотилия пристигат в Норвегия за учение „Мьолнир 2026“

Няколко германски военни кораба ще пристигнат днес в северното норвежко пристанище Харстад в за многонационално учение, насочено към засилване на сътрудничеството във време на засилено геополитическо напрежение, предаде ДПА.

Около 2500 войници от Норвегия, Белгия, Дания, Нидерландия и Германия участват в учението, според изявление на германския военноморски флот. Швеция и Литва присъстват като наблюдатели.

Учението „Мьолнир 2026", в което участват общо осем кораба, е под германско командване.

Германските кораби включват фрегатите „Заксен-Анхалт" и „Хамбург", както и спомагателния кораб „Бон", всички от които са отплавали от родното си пристанище Вилхелмсхафен, според говорител на военноморските сили в северния германски град.

Корветите „Брауншвайг" и „Ерфурт" също участват в учението.

Настоящата ситуация със сигурността е повишила „значението на тясното сътрудничество между партньорите в Европа и НАТО", съобщиха от германския военноморски флот. „По-специално, северният фланг представлява стратегически важна зона, чиято защита и наблюдение трябва да бъдат осигурени чрез тясно сътрудничество", се казва в изявлението.

Обучението ще се провежда непрекъснато „в морето и на сушата в продължение на няколко дни и нощи при реалистични оперативни условия".

„Целта е да се консолидират процедурите под времеви натиск, да се засили допълнително сътрудничеството между партньорите и да се гарантира оперативната способност дори при високи нива на стрес", се казва в изявлението, пише БТА.