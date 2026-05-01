САЩ настояват за директни преговори между Израел и Ливан

САЩ настояха за директни преговори на високо равнище между Израел и Ливан на фона на крехкото примирие между Израел и проиранската милиция „Хизбула", предаде ДПА.

„Ливан е на кръстопът. Неговият народ има историческа възможност да си върне страната и да оформи бъдещето си като наистина суверенна, независима нация", се казва в изявление на американското посолство в Бейрут, публикувано в социалната мрежа „Екс".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви примирието в средата на април след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун. Взаимните атаки между израелските военни и „Хизбула" обаче продължават. Израелски войски също остават разположени в Южен Ливан.

Ливан официално не се счита за страна в конфликта и няма пряк контрол над „Хизбула".

„Директна среща между президента Аун и премиера Нетаняху с посредничеството на президента Тръмп би дала на Ливан възможност да си осигури конкретни гаранции за пълен суверенитет, териториална цялост, сигурни граници, хуманитарна и възстановителна подкрепа, както и пълно възстановяване на ливанската държавна власт над всеки сантиметър от територията ѝ – гарантирано от САЩ", заявиха от посолството на САЩ, спише БТА.