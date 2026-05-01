Заради голям протест днес транспорта в центъра на Истанбул ще бъде блокиран

В 16-милионния мегаполис Истанбул днес е отменено движението на редица автобусни и релсови превозни средства на масовия обществен транспорт, преминаващи главно през центъра и централния площад „Таксим".

С решение на местното валийство са предприети изключително строги мерки за сигурност и движение във връзка с Деня на труда и солидарността, отбелязващ се на 1 май и обявен за почивен ден в Турция, съобщи вестник „Йени Шафак".

Според взетите решения е отменено движението на централната метролиния М2 „Йени Капъ – Хаджъосман", която преминава през знаковия площад „Таксим". Блокиран е достъпът до над 10 спирки по тази линия, т.е. превозните средства ще преминават без да спират.

Отменено е и спирането на влаковете по линията „Мармарай" в района на централната станция „Сиркеджи", която свързва европейската и азиатската част на града. По този начин ще бъде изцяло прекъсната връзката между европейския и азиатския бряг на мегаполиса. Спират се от движение в двете посоки и корабите, превозващи пътници между двата бряга.

Спира се от движение и носталгичният трамвай по централния булевард „Истиклял" между „Тунела" и площада „Таксим".

За да се предотвратят провокативни действия в районите Бейоглу, Шишли, Фатих и Бешикташ, всички събирания, пресконференции и шествия по случай Първи май ще се считат за незаконни от полунощ на 30 април и на следващия ден. Забраняват се подобни прояви, ръководени от синдикатите ДИСК, КЕСК и ТОББ. Всички пресконференции и шествия ще се считат за незаконни и ще подлежат на санкции.

Честването на Деня на труда ще бъде разрешено на площадите „Кадъкьой Рихтъм" и „Картал" на азиатския бряг на мегаполиса, се посочва в съобщението на валийството.

Централният площад „Таксим" е заграден с няколко реда железни парапети. Хиляди полицаи са мобилизирани за недопускане на хора на площада. Блокирани са достъпите от страничните улици и райони като „Османбей", „Съраселвилер", „Шишли" и други към „Таксим" и „Бейоглу". Много полицаи и полицейски коли са прехвърлени в тези райони и „пиле не дават да прехвръкне", съобщават медиите.

Първи май в Турция бе обявен за официален празник на страната с решение на правителството през 2009 година (Resmi tatil) под името Ден на труда и солидарността.

Миналата седмица турската полиция задържа над 30 души за участие във възпоменателна демонстрация за жертвите на т.нар. „кървав първи май" на площада „Таксим", за която съобщи БТА. Преди това работнически групи и политически организации призоваха за провеждане на възпоменателна церемония в района на „Казанджъ Йокушу" (стръмна улица, отвеждаща към площад „Таксим" – бел.автор) в памет на загиналите при отбелязването на първи май през 1977 г. След този призив последваха арести и затягане на мерките за недопускане на възпоменателна церемония на „Таксим".

Централният площад „Таксим" в Истанбул е лобното място на близо 40 души, които са загинали в сблъсъци с полицията, провокирани от реакционни групи по време на празнуването на Първи май през 1977 година, а близо 200 души са били ранени. Оттогава до 2009 година бе забранено отбелязването на Деня на труда в Турция.

Традицията на Първи май, която се организира от синдикалните организации, е полагането на венци и цветя на площада, но това става под засилена полицейска охрана.

След протестите за парка „Гези" през 2013 година на площад „Таксим", които бяха потушени от властите, не се допуска провеждането на митинги и шествия, пише БТА.