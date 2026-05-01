На 1 май синдикати в Северна Македония ще проведат голям протест

В Международния ден на труда Съюзът на синдикатите в Северна Македония организира протест под мотото „Не се молим, борим се за заплати".

„Солидарността на работниците не трябва да има граници, днес се борим за тези с най-ниски заплати, утре за всички нас. Затова, на Първи май, нека бъдем солидарни, шумни, единни и решителни! Призоваваме за протест, призоваваме да застанем рамо до рамо с колегите си и да покажем, че гласът на работниците не може да бъде игнориран. Работниците в (Северна) Македония заслужават по-високи заплати", се казва в призива на синдикатите, които вече проведоха няколко протеста с искане за увеличаване на минималната работна заплата в страната, както и за по-добро заплащане в различни сектори.

В протеста ще се включат представители на Синдиката на работещите в публичната администрация, на строителните работници, Независим синдикат за образование и наука, Синдиката на културата, на търговските работници, на медийните информационни агенции, полицейския синдикат, агро-синдиката, както и на независимия синдикат за здравеопазване, фармация и социална защита, на работниците в текстилната, кожената и обувната промишленост, на работниците в общественото хранене, туризма, комуналния и жилищния сектор, занаятите и работниците в транспорта и съобщенията, на пощенските работници и др, пише БТА.