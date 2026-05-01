Градски общини на Северна Македония и България търсят общи инвестиции на бизнес форум в Делчево

Потенциалът за развитие на община Делчево и новите инвестиционни възможности, в пограничния регион бяха представени на проведения в Делчево бизнес форум, който събра бизнес общността от общината и пограничния регион, както и представители на централната власт в Северна Македония, посолството на България в Скопие и на Македонско-българската търговска камара.

Мотото на бизнес форума, първи за тази година, както обяви кметът на Делчево Иван Гоцевски, беше „Заедно да подадем ръка за развитието" и премина в три панелни дискусии - местно икономическо развитие; иновации и дигитализация и регионално сътрудничество; и възможности на програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ.

„Разбирам този форум като начало на нови приятелства и партньорства, нови идеи и нови успехи. Като отговорно местно самоуправление, ние не сме просто институция, ние сме ваши партньори. Наше задължение е да създадем среда, в която вашата работа ще расте, ще се развива и ще дава резултати. Ще продължим да работим всеотдайно, за да осигурим стабилност, подкрепа и условия, които ще насърчават всяка ваша стъпка напред. Заедно можем да направим много повече. Заедно можем да създадем неща, които ще оставят следа и ще реализират нашата визия за този красив град, като желана инвестиционна дестинация", заяви при откриването на форума кметът на Делчево и допълни, че бизнес форумът е „първата малка стъпка, от която се ражда нов успех, ново бъдеще, което носи растеж и развитие".

Заместник-министърът на икономиката и труда в Северна Македония Марян Ристески посочи, че организирането на подобни бизнес форуми е „отлична възможност за работа в мрежа на компании и инвеститори, но също така и за свързване на бизнес общността и институциите, което да доведе до създаването на нови икономически възможности и инвестиционни инициативи".

„Вярвам, че община Делчево, както и останалите общини от Пиянечкия и Малешевския район, имат какво да предложат на инвеститори от Северна Македония и България, че има голям потенциал за икономическо сътрудничество и разбира се, трябва да бъдат използвани възможностите за трансгранично сътрудничество", каза Ристески.

„Ние сме естествен партньор с община Делчево. Силата на Благоевград са двата университета. Ние сме икономика, която е движена от знанието. По време на дискусията на няколко пъти чух "пограничен регион", "през раницата", "трансгранично", искам всички заедно да си пожелаем, че и двете страни ще направим каквото е необходимо (...) час по-скоро тази граница да изчезне. Поздравявам ви и да знаете, че от другата страна на границата имате не просто приятели, а братя", обърна се към присъстващите кметът на Благоевград, Методи Байкушев.

Мила Секуловска, от Македонско-българската стопанска камара, която работи под мотото "Бизнес без граници" посочи, че камарата вече има 72 фирми, активни членки, а мисията ѝ е „да бъде мост между фирмите от двете страни на границата, но и за институционална координация с институциите".

Община Делчево е сред общините в Северна Македония, които активно използват възможностите на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, като един от проектите е свързан с подобряването на енергийната ефективност чрез инсталиране на осветление, реализиран в партньорство с област Благоевград, насочен към модернизация и енергоспестяване. Целта на проекта е да се осигури ефективно използване на енергията за осветление в четири села в община Благоевград и осем населени места в община Делчево и да се насърчи устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния район чрез различни тематични семинари.

Община Делчево има осъществени голям брой проекти в областта на образованието, на околната среда и инфраструктурата, чрез програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ. Чрез тази програма е осъществено регулиране на речното корито на Брегалница, а към момента се работи по проект "Интегрирана туристическа оферта на Делчево", като част от Източния район за планиране в Северна Македония, фокусиран върху културното наследство, селски туризъм, активен отдих и трансграничното сътрудничество с България, стана ясно от думите на Тони Стоименовски от община Делчево, според когото от Благоевград и другите погранични населени места в Делчево ежедневно идват гости и туристи.

Яне Вангеловски, от Министерството на местното самоуправление в Северна Македония представи резултатите от обявената за първи път през миналата година възможност в програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС да се включат с проекти и фирми от малкия и среден бизнес, по която има одобрени 41 проекта, за които предстои да бъдат сключени договори на обща стойност 5 милиона евро. В рамките на форума беше организиран и панаир на компании от Делчево, които представиха щандове със своите продукти, пише БТА.