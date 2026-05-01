ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
ООН: Босна и Херцеговина да се възползва от променящите се условия в Европа, за да ускори евроинтеграцията си

Босна и Херцеговина Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Босна и Херцеговина, както и другите страни в Западните Балкани, които все още не са членки на Европейския съюз, трябва да се възползват от променящите се условия в Европа, за да ускорят евроинтеграцията си, каза върховният представител на международната общност в Босна Кристиан Шмит, цитиран от босненската национална телевизия БХРТ.

Шмит участва в панел "Забравената граница: Западните Балкани и неизпълненото обещание на Европа" на "ИДУ Форум" в Загреб. Той подчерта, че международната общност трябва твърдо да подкрепя запазването на мира и стабилността, докато местните власти работят върху укрепването на институциите и ускоряването на реформите.

Шмит се срещна в Загреб с регионални и международни представители, като на срещите бе потвърдена силната подкрепа за евроинтеграцията на Босна и Херцеговина, както и продължителната ангажираност с укрепването на сътрудничеството между Босна и страните членки на Европейския съюз, пише БТА.

Босна и Херцеговина

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

