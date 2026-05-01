Двама ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса

Двама души са пострадали в резултат на нощната масирана атака с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Щети са нанесени на гражданската инфраструктура в града – на два жилищни блока. В резултат на ударите са разрушени апартаменти, на местата на ударите избухнаха пожари, които са потушени", съобщи Олег Кипер.

В региона са регистрирани и щети по пристанищната инфраструктура, информира областният управител. Аварийните служби отстраняват последствията на атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, пише БТА.

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)