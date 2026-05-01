Външните министри на Китай и Белгия потвърдиха стремежа на страните си към диалог и многостранно сътрудничество

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На 30 април в Пекин китайският министър на външните работи Уан И проведе среща с белгийския вицепремиер и министър на външните работи Максим Прево, съобщи КМГ.

По време на разговора им Уан И подчерта, че Китай и Белгия развиват отношения на всеобхватно приятелско партньорство и изрази надежда, че страната ще продължи да играе активна и конструктивна роля в рамките на Европейския съюз, като насърчава разрешаването на икономическите и търговските разногласия между Пекин и Брюксел чрез диалог и консултации.

От своя страна Максим Прево посочи, че Белгия остава твърдо ангажирана с политиката за „един Китай". Той потвърди готовността на страната си да работи съвместно с Пекин за поддържане на многостранния модел и защитата на международното право. Белгийският първи дипломат подчерта желанието на Брюксел да допринася за здравословното развитие на отношенията между ЕС и Китай и изрази признателност за усилията на Пекин за намаляване на напрежението в регионалните конфликти.

Същия ден Уан И се срещна и с вицепремиера и министър на външните работи на Лаос Тонгсаван Пхомвихан.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

