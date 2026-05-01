КМГ: Пекин определи Тайван като критична точка в диалога за стратегическа стабилност със САЩ

Китайският външен министър Уан И и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха в телефонен разговор бъдещето на двустранните отношения, в който Пекин определи въпроса за Тайван като най-големия риск пред тях, съобщи КМГ.

Уан И подчерта, че Тайван е пряко свързан с основните интереси на Китай и призова американската страна да спазва поетите ангажименти, за да се отворят нови възможности за сътрудничество и световен мир.

Той отбеляза, че дипломацията на ниво държавни глави е основният стълб на отношенията, като посочи, че двустранните връзки поддържат стабилност, благодарение на Си Дзинпин и Доналд Тръмп. Според него запазването на тази стабилност и подготовката за предстоящи срещи на високо равнище са от съществено значение за постигането на взаимно уважение и мирно съжителство.

От своя страна Марко Рубио определи отношенията между САЩ и Китай като най-важните двустранни връзки в света. Той се съгласи, че преките контакти между лидерите са ядрото на тези отношения и подчерта необходимостта от поддържане на комуникация, взаимно уважение и правилно управление на различията в търсене на стратегическа стабилност.

В края на разговора двамата дипломати обмениха мнения и по международни въпроси, включително ситуацията в Близкия изток.