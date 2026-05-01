КМГ: Китай предупреди ЕС за ответни мерки заради нови регулации в киберсигурността и индустрията

Пекин изрази сериозна загриженост относно новите законодателни инициативи на Европейския съюз в областта на киберсигурността и индустриалните правила, предупреждавайки, че те могат да навредят на двустранната търговия и да забавят цифровия и зеления преход на блока, съобщи КМГ.

По време на брифинг в Брюксел представителят на китайската мисия към ЕС Суо Пън заяви, че промените в Акта за киберсигурност (Cybersecurity Act) въвеждат субективни нетехнически критерии за риск, което според него е опит за политизиране на икономически въпроси, мотивирайки го със защита на националната сигурност.

Той отправи критики и към подготвяния Акт за механизъм за ускоряване на промишлеността (Industrial Accelerator Act) заради ограничителни изисквания към чуждестранните инвестиции и клаузи, които фаворизират „европейския произход" при обществените поръчки. Суо Пън определи тези мерки като институционална дискриминация и бариери пред инвестициите, които вероятно нарушават правилата на Световната търговска организация и застрашават стабилността на глобалните вериги за доставки.