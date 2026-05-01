Черна гора и Япония разширяват икономическото сътрудничество

На среща между президента на Черна гора Яков Милатович и представители на Японската организация за външна търговия (JETRO) беше установено, че икономическите отношения между Черна гора и Япония се развиват положително, като и двете страни са готови да разширят и задълбочат съществуващото сътрудничество в области от стратегическо значение. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Особено внимание бе обърнато на възможността за засилване на сътрудничеството в секторите на инфраструктурата, енергетиката, дигиталната трансформация и иновациите, където има място за по-конкретни инвестиции и дългосрочни партньорства, включително проекти за изграждане на терминал за втечнен природен газ и развитие на железопътната инфраструктура.

Беше отбелязано, че японските компании все по-често виждат Черна гора като сигурна дестинация за инвестиции, особено в областите на инфраструктурата, логистиката и туризма.

В този контекст бяха обсъдени възможности за сътрудничество по проекти за подобряване на железопътната инфраструктура, както и прилагането на екологични и дигитални решения.

Милатович заяви, че Черна гора остава ангажирана с подобряването на бизнес средата, като подчерта предимства като използването на еврото, членството в НАТО и ясния напредък по европейския път, което допълнително увеличава привлекателността на страната като дестинация за инвестиции, пише БТА.