Споразумението ЕС - Меркосур влиза временно в сила след 25 години преговори

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и четирите латиноамерикански държави от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) от днес временно влиза в сила, съобщи ДПА.

Споразумението, преговорите по което продължиха 25 години, има за цел да стимулира обмена на стоки и услуги чрез постепенното премахване на търговските бариери и митата.

Според Европейската комисия търговското споразумение създава пазар от приблизително 720 милиона души и намалява митата с равностойността на 1 млрд. евро.

Споразумението се разглежда и като предизвикателство към протекционистката митническа политика на американския президент Доналд Тръмп.

Сделката обаче предизвика опасения, че стандартите на ЕС за защита на потребителите, околната среда и хуманното отношение към животните могат да бъдат компрометирани. Европейските земеделски производители са особено разтревожени от засилващата се конкуренция и допълнителния натиск върху цените.

За да се отговори на тези опасения, в последния момент към споразумението бяха добавени допълнителни икономически защитни клаузи. Тези разпоредби включват строго наблюдение и потенциални контрамерки за някои групи продукти като говеждо месо, птиче месо, цитрусови плодове и захар.

Въпреки това през януари евродепутати в ЕС поискаха Съдът на Европейския съюз (СЕС) да направи юридически преглед на пакта, което означава, че споразумението може да се прилага само временно докато "Европейският парламент не даде окончателното си одобрение", пише БТА.