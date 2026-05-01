ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Машинист се върна от фронта в Украйна и загина при катастрофа на влак с автокран

Тони Маскръчка

2920
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС

В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". На място е загинал машинистът, а на път за болницата е починал и шофьорът на автокрана. Инцидентът е станал край с. Гирне, Стрийского район. Кран, монтиран на камион, се е сблъскал с влак. Превозното средство е навлязло в железопътен прелез въпреки забранителните сигнали. Пътниците във влака не са пострадали. Помощник машинистът е в болница.

Председателят на управителния съвет на „Укрзализница" Александър Перцовски уточни, че загиналият машинист е ветеран от руско-украинската война. „ Нашият машинист почина. И не от вражески дрон. Във влака имаше лекари, опитаха се да го спасят, но, за съжаление, нямаше шанс... Починалият машинист е наш ветеран. Върна се от фронта, започна работа", написа в профила си във фейсбук шефът на железопътната фирма.

В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС
В Украйна пътнически влак се е сблъскал с автокран тази сутрин, съобщиха от държавната фирма "Укрзализница". СНИМКА: ДСНС

