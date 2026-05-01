Хиляди ще протестират в САЩ, недоволни от управлението на Тръмп

САЩ, където стачка на профсъюзите преди 140 години дава началото на Деня на работническата солидарност, днес се очакват протести с участието на хиляди недоволни от управлението на президента Доналд Тръмп.

Днес в САЩ активисти, противопоставящи се на политиката на президента Доналд Тръмп, планират над 3000 протести, улични шествия и бойкоти.

Коалиция от групи и синдикати, наречена "Силен майски ден",призовава за участие в акции за 1 май в цялата страна и организиране на т.нар. икономическо затишие "без училище, без работа, без пазаруване".

Движението за спиране на търговията, описано като обща стачка, има за цел да спре работата, пазаруването и учебните занятия като протест срещу корпоративното влияние, високите разходи за живот и настояване за по-високи заплати.

Исканията са за облагане на богатите с данъци, спиране на репресиите срещу емигрантите, данъчна реформа и противопоставяне на приватизацията на обществени пространства, съобщава БНР.

Планирани са големи митинги и шествия в Лос Анджелис, Чикаго, Ню Йорк, Финикс и Минесота.