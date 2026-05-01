Бившa олимпийскa състезателка - оръжието на италианската левица срещу Мелони

Фрагментираната левица в Италия изглежда открива ново лице, което бързо се очертава като потенциален съперник на десния премиер Джорджа Мелони. Това е бившата олимпийска състезателка по хвърляне на чук Силвия Салис, която в момента е кмет на Генуа, пише "Политико". Тя привлече национално внимание по-рано този месец, когато организира мащабно техно събитие на площад „Матеоти" в града, като кадри с нейно участие зад диджейския пулт бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Появата ѝ на политическата сцена идва в особено подходящ момент. Правителството на Мелони понесе сериозен удар след неуспеха на референдума за съдебни реформи през март, което вдъхна нова увереност на опозиционните партии. Те започнаха да виждат реален шанс да спечелят следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до края на следващата година.

Преди това обаче левицата трябва да излъчи кандидат, способен да печели избори.

40-годишната Салис остава предпазлива по въпроса дали именно тя може да бъде този човек. В интервю за вестник „Ла Стампа" в началото на март тя призна: „Бих излъгала, ако кажа, че не се интересувам да се занимавам с национална политика някой ден." Оттогава обаче тонът ѝ е по-внимателен, тъй като очакванията към нея растат.

В разговор в кметския кабинет - разположен в дворец от XVI век с изглед към емблематичния фар на Генуа -тя споделя, че последователите ѝ в социалните мрежи „постоянно" я подтикват да направи скок към националната политика.

Засега обаче Салис не бърза. „Хората в Генуа ме избраха за кмет и очакват да изпълня този мандат", казва тя, отпивайки от голяма чаша кафе с мляко зад бюро, отрупано със спортни сувенири и снимки на тригодишния ѝ син.

Въпреки предпазливостта ѝ, инерцията около името ѝ нараства. Според проучване на агенция „Ното", дори хипотетична нейна листа би получила около 6,5% подкрепа на национално ниво — впечатляващ резултат за политик без партия и без официално обявена кандидатура. Това би довело общата подкрепа за левия блок до 45,5%, само на крачка от десния лагер с 46,8%.

Десните медии вече я атакуват почти ежедневно — ясен знак, че тя започва да тревожи части от политическия и медиен елит.

Към момента основните фигури в потенциална вътрешна надпревара в левицата остават Ели Шлайн, лидер на Демократическата партия, и Джузепе Конте. Салис обаче заявява, че не желае да участва в първични избори -дори и да гласува в тях -което подхранва спекулации, че може да се появи на по-късен етап като компромисна кандидатура.

Вместо вътрешни избори, тя смята, че кандидатът трябва да бъде излъчен чрез съгласие между партиите. На въпрос дали има предвид модела от собствената си кампания в Генуа, обединила широк спектър от центристки и леви сили, тя отговаря кратко: „Да, например."

В интервюто си за Политико Салис дава да се разбере, че вярва в способността си да обединява. В крайна сметка именно като умерен кандидат тя печели кметските избори в Генуа, с подкрепата на партии от центъра и левицата.

„Като спортист, за да спечелиш нещо - било то регионално, национално или олимпийско - трябва да правиш жертви", казва тя. „Същото важи и за политиката. За да победиш, трябва да останеш обединен, а това означава компромиси."