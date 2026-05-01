ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха български шофьор с 500 кг канабис в Гърц...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22769112 www.24chasa.bg

Чарлз III пристигна на Бермудите след визита си в САЩ

1012
Kрал Чарлз ІІІ СНИМКА: РОЙТЕРС

Британският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови на тридневно посещение след паметно държавно посещение в САЩ, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Няколко часа след като Чарлз и кралица Камила се сбогуваха с Вашингтон и президента Доналд Тръмп, кралят пристигна на Бермудите на самостоятелна визита.

В края на кралското посещение в САЩ президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски, като подчерта, че именно намесата на Чарлз и Камила е причината за това негово важно решение.

Марк Кент, главен изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на шотландско уиски, заяви, че след тази новина "производителите могат да дишат малко по-леко".

Тази значителна стъпка потвърждава правилността на решението на "Даунинг Стрийт" да изпрати краля на това посещение (смятано от някои за доста рисковано), за да поправи специалните отношения между Великобритания и САЩ, отбелязва ДПА.

При пристигането си снощи на международното летище на остров Сейнт Дейвид, Чарлз беше посрещнат от губернатора на Бермудските острови Андрю Мърдок и министър-председателя на тази британска отвъдморска територия Дейвид Бърт и съпругата му Кристин в присъствието на малка почетна гвардия от Кралския бермудски полк.

Кралят ще бъде церемониално посрещнат днес с подобаваща пищност и зрелищност, включваща салют от 21 оръдейни изстрела, пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)