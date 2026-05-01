Публикуваха нови записи от стрелбата срещу Тръмп (Видео, снимки)

В Съединените щати прокуратурата публикува нови видеозаписи от нападението по време на медийната гала вечеря във Вашингтон. На събитието присъстваха американският президент, първата дама и целият екип на Доналд Тръмп.
Камери за видеонаблюдение проследяват пътя на Коул Томас Алън.
Минути преди атаката той се разхожда из коридорите на хотела и влиза два пъти във фитнеса.
При последното излизане вече е с дълъг шлифер, пише бТВ. Минути по-късно нахлува с оръжие през пункта за сигурност и стреля.
Уцелен е агент, който остава невредим благодарение на бронежилетката.
31-годишният мъж е обвинен в опит за убийство.
The U.S. Department of Justice releases the latest footage of suspect Cole Allen opening fire in the attempted assassination of Trump (watch until the end!) . pic.twitter.com/gKiA6EOK2O— Inconvenient Truths — Jennifer Zeng Reports (@jenniferzeng97) May 1, 2026