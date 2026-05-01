Задържаха 175 активисти от флотилията за Газа "Сумуд" на о. Крит

Десетки активисти от "флотилията за Газа", задържани край Крит от израелските сили, слязоха днес на брега на малко пристанище в югоизточната част на гръцкия остров, съобщи от мястото журналист на Франс прес.

Придружени от служители на гръцката брегова охрана, около 175 души бяха откарани с 4 автобуса към град, чието име не бе назовано от властите.

Министерството на външните работи на Гърция съобщи снощи, че гръцките власти са в контакт с Израел относно дебаркирането на активистите от флотилията и за безопасното им връщане в техните страни.

В нощта срещу четвъртък Израел съобщи, че 175 души (211 според организаторите на флотилията) на борда на двайсетина плавателни съда са били задържани край средиземноморския остров, докато са пътували към Израел. Вчера следобед израелският външен министър Гидеон Саар каза, че е постигнато споразумение с гръцкото правителство цивилните да бъдат качени на израелски кораб и отведени в Крит.

Правителствата на няколко европейски държави, граждани на които участват в акцията за доставяне на хуманитарна помощ в Газа, призоваха за освобождаването им и осъдиха, по думите им, нарушаването на международното право от страна на Израел.

Тази втора флотилия "Сумуд", натоварена с хуманитарна помощ за палестинците в Газа, отплава от Барселона на 12 април, опитвайки се да пробие израелската блокада на анклава.

Израелската армия спря предишната флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, докато се опитваше да достигне блокираната ивица Газа. Тогава бяха арестувани шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници, включително български гражданин, пише БТА.