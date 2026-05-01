САЩ и Европа с паралелни планове за отварянето на Ормузкия проток

Американският проект за коалиция за отварянето на стратегическия Ормузки проток няма да се конкурира с мисията, която искат да организират Франция и Великобритания, заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

Преди на 28 февруари САЩ и Израел да започнат война срещу Иран, през протока преминаваше една пета от потребяваните по света петрол и газ. Макар от 8 април да е в сила примирие, тази ключова зона остава под двойна блокада - американска и иранска, което причинява сътресения в световната икономика.

В края на регионална обиколка Баро каза от Абу Даби, че е осведомил съюзниците в Персийския залив за френско-британската инициатива, чието оформяне според него вече е в "напреднал стадий".

Френският министър отбеляза, че американският проект "не е от същото естество" като предложения от Франция и Обединеното кралство, в който "няколко десетки страни" са обявили, че "със сигурност" ще участват. Баро подчерта, че проектът на САЩ е "допълващ", а "не конкурентен" на френско-британската инициатива.

В средата на април няколко "неучастващи във военните действия" страни, включително Франция и Обединеното кралство, заявиха, че са готови да създадат "неутрална мисия" за гарантиране на сигурността на корабоплаването в протока.

Целта е "да се придружават и обезопасяват търговските кораби, които ще преминават транзитно през Персийския залив", заяви френският президент Еманюел Макрон. Британският премиер Киър Стармър по-рано обяви, че става въпрос за "мирни и отбранителни" сили.

Вчера висш представител на Държавния департамент на САЩ каза, че американското правителство е поискало от посолствата си да убедят съюзниците да се включат в международна коалиция за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. "Инициативата Maritime Freedom Construct (MFC) предвижда мерки за гарантиране на пълна безопасност на корабоплаването чрез предоставяне на информация в реално време, съвети в областта на сигурността, както и координация", обясни представителят.

Висш американски служител съобщи в сряда, че Белият дом обмисля да продължи блокадата си на иранските пристанища, "ако е нужно, в течение на месеци", на фона на застой в преговорите между Иран и САЩ за постигане на трайно прекратяване на войната. В отговор цената на петрола вчера скочи, надхвърляйки 125 долара за барел, пише БТА.