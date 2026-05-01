Сблъсъци и десетки задържани на 1 май в Истанбул

Протестиращи в конфронтация с полицията в Истанбул, СНИМКА: РОЙТЕРС

До сблъсъци с полицията и задържане на десетки хора се стигна при празненствата по случай Първи май в истанбулските райони Бешикташ и Меджидекьой, като на места полицията е използвала сълзотворен газ срещу събралото се множество, съобщава в. „Биргюн".

По информация на медията общо 57 членове на турската лява Партия за народно освобождение са били задържани от полицията при опит да проведат шествия в района на площад „Таксим" (Бешикташ) и в намиращия се в близост истанбулски район Меджидиекьой. Кадри от опита за провеждане на шествие в района на площад „Таксим" и от сблъсъците с полицията в Меджидиекьой бяха споделени от „Биргюн" в профила на медията в Екс.

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания, пресконференции и шествия по случай Първи май, като същевременно в района на площад „Таксим" бяха въведени сериозни транспортни ограничения. Полицейското присъствие в района днес е засилено, а на много места са разположени метални заграждения, които ограничават придвижването, отбелязва „Биргюн".

По информация на турското Дружество на съвременните юристи, цитирана от „Биргюн", общият брой на задържаните при честванията на 1 май в Истанбул до момента достига 120 души, пише БТА.

Четете още

Още от Балкани

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)