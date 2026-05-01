ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/2-финали в Ли...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22769373 www.24chasa.bg

Задържаха български шофьор с 500 кг канабис в Гърция

2280
Канабис СНИМКА: Архив

Гръцките власти иззеха днес голямо количество наркотици и арестуваха български шофьор на камион на пристанището в Игуменица, Западна Гърция, след като откриха около 500 килограма канабис от типа „скънк", скрит в товар, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Според съобщение на полицията, операцията е била извършена от отдела за борба с организираната престъпност, като арестът е станал по време на рутинна проверка на товарен камион на пристанището.

Властите казаха, че шофьорът, който е български гражданин, е скрил наркотиците в пратка с хартиени продукти, включително салфетки и тоалетна хартия, за да избегне откриването им.

Разследващите съобщиха, че товарът е тръгнал от Валенсия, Испания, преминал е през Италия и е пристигнал в Гърция. Те проверяват дали крайната дестинация е била Турция, където този вид канабис се продава на по-високи цени.

Полицията съобщи, че заподозреният не е съдействал на разследващите и е отказал да даде информация за престъпната група, която стои зад пратката. Разследването продължава, пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)