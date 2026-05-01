Турция отмени рязкото поскъпване на разрешителните за пребиваване

Турция официално отмени обявеното наскоро от турската Дирекция „Управление на миграцията" увеличение на таксите за разрешително за пребиваване, което трябваше да влезе в сила от днес, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

До отмяната на решението се е стигнало, след като то е било преразгледано от турското Министерство на вътрешните работи, отбелязва медията.

Отменената мярка предвиждаше чувствително увеличение в таксата, която чуждестранните граждани, включително тези от България, плащат, за да придобият разрешително за пребиваване в Турция. Според обявената регулация таксата за пребиваване за едногодишен период трябваше да скочи от около 3800 турски лири (около 72 евро) до 28 467 лири (539 евро).

Бяха предвидени и увеличения в цените за разрешително за пребиваване за период от шест месеца, две години и три години, както и в тези за разрешително за работа.

Днес от Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че тези такси също ще останат непроменени, като ще се запазят стойностите им, определените при последната ревизия през януари, пише БТА.