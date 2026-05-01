Протести за по-добри условия на труд в Албания и Косово на 1 май

С протестни шествия и призиви за по-добри условия на труд граждани от Албания и Косово отбелязаха днес 1 май - Международния ден на труда, съобщават албанската агенция АТА и косовското издание „Коха диторе".

По инициатива на Съюза на синдикатите на Албания днес пред сградата на албанското Министерство на икономиката и иновациите в Тирана се проведе протестно шествие, предаде АТА. В същото време пред сградата, в която се помещава офисът на албанския премиер, също в Тирана, се проведе и друг протест, организиран от Конфедерацията на синдикатите в Албания.

Държейки транспаранти с надписи „Животът на работника не е разход за бизнеса" и „Достойно заплащане, а не такова за оцеляване", участниците в двете протестни шествия изразиха недоволството си от настоящите условия на труд в страната и призоваха за учредяване на специално министерство на труда.

В Прищина Първи май също бе отбелязан с протестно шествие между централните площади „Захир Паязити" и „Скендербег", съобщи „Коха Диторе". Демонстрацията е организирана от косовския Синдикат на работещите в частния сектор, като по време на шествието граждани призоваха за подобряване на условията на труд в страната, носейки плакати с надписи „Не ни тъпчете, чакахме достатъчно дълго", „97 работници загинаха за пет години на работа" и „Уморени сме: парламент, правителство – чии сте?", пише БТА.