6 населени места бяха превзети в Североизточна Украйна за седмица

1220
Взривена от руснаците жилищна сграда в Одеса. СНИМКА: РОЙТЕРС

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са поели контрола върху село Покаляне в североизточната Харковска област на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на агенция РИА.

Руските войски установиха през последната седмица контрол над 6 населени места в зоната на специалната военна операция, освободени бяха 4 населени места, съобщи министерството, цитирано от ТАСС,

Установен е контрол върху Покаляное (руското название на Покаляне), Бочково и Землянки в Харковска област, а също над Корчановка, Новодмитровка и Таратутино в Сумска област. Освободени са населените места Иличовка, Илиновка, Новодмитровка и Новолександровка в Довецката народна република, уточни ведомството.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери по независим начин информацията от бойното поле.

Руските власти наричат "специална военна операция" военните си действия в Украйна (бел. ред.), пише БТА.

