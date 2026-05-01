Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро влиза в болница за операция на рамото

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро прекъсва домашния си арест, за да постъпи в болница за операция на рамото, съобщи днес съпругата му Мишел Болсонаро в публикация в социалните мрежи, предаде Ройтерс.

Целта на операцията е да се реши хроничен проблем с дясното рамо, който му причинява постоянна болка и ограничава подвижността му.

Болсонаро е под "хуманитарен домашен арест", съгласно първоначален 90-дневен режим, разрешен по медицински причини, като същевременно има и други здравословни проблеми.

Миналата година той беше признат за виновен за организиране на опит за държавен преврат след като загуби с малка разлика от Луиз Инасио Лула да Силва президентските избори през 2022 г, пише БТА.