ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Флик се съгласи да преподпише с "Барса" до 2028-а ...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22769719 www.24chasa.bg

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро влиза в болница за операция на рамото

980
Жаир Болсонаро КАДЪР: Екс/@jairbolsonaro

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро прекъсва домашния си арест, за да постъпи в болница за операция на рамото, съобщи днес съпругата му Мишел Болсонаро в публикация в социалните мрежи, предаде Ройтерс.

Целта на операцията е да се реши хроничен проблем с дясното рамо, който му причинява постоянна болка и ограничава подвижността му.

Болсонаро е под "хуманитарен домашен арест", съгласно първоначален 90-дневен режим, разрешен по медицински причини, като същевременно има и други здравословни проблеми.

Миналата година той беше признат за виновен за организиране на опит за държавен преврат след като загуби с малка разлика от Луиз Инасио Лула да Силва президентските избори през 2022 г, пише БТА.

Жаир Болсонаро КАДЪР: Екс/@jairbolsonaro

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

