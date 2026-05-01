Войната в Иран застрашава глобалното производство на храни

Прекъсванията в доставките на торове вследствие на конфликта с Иран могат да доведат до загуба на до 10 милиарда хранения седмично в световен мащаб, като най-тежко засегнати ще бъдат най-бедните държави. Това предупреди главният изпълнителен директор на един от най-големите производители на торове в света – Yara, съобщава Би Би Си.

По думите на Свейн Торе Холсетер, военните действия в Персийския залив са блокирали корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалната търговия с торове и суровини. Това поставя под риск световното производство на храни.

Недостигът на торове води до по-ниски добиви, което може да предизвика „наддаване" за храни между държавите. Холсетер призова европейските страни да обмислят внимателно ефекта от подобен ценови натиск върху най-уязвимите региони.

Въпреки че Великобритания едва ли ще изпита недостиг на храни, се очаква повишените разходи на производителите да се отразят върху цените в магазините през следващите месеци.

В момента глобално липсват около половин милион тона азотни торове, което според Холсетер може да доведе до сериозен спад в производството на храни. При някои култури липсата на азотни торове може да намали добивите с до 50% още през първия сезон.

Данни на ООН показват, че около една трета от световните торове – включително карбамид, калий, амоняк и фосфати – обичайно преминават през Ормузкия проток. От началото на конфликта цените на торовете са скочили с около 80%.

Експерти предупреждават, че продължителен конфликт може да задълбочи неравенствата, като по-богатите държави изкупуват наличните храни за сметка на по-бедните. Това ще доведе до проблеми с достъпността, недостига и глада.

Основните засегнати региони се очаква да бъдат Азия, Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка. В части от Субсахарска Африка, където и без това се използват недостатъчни количества торове, са възможни значителни спадове в добивите.

Сезоните на сеитба също играят роля – във Великобритания те са в разгара си, докато в Азия тепърва започват. Анализатори прогнозират, че ефектът от недостига ще стане видим към края на годината, когато реколтите се окажат по-слаби или изобщо липсват.

Според проф. Пол Тенг от Сингапур, някои страни имат запаси за текущия сезон, но ако кризата се проточи, това ще засегне ключови култури като ориза още в близките месеци.

Междувременно фермерите по света са изправени пред нарастващи разходи за енергия, горива и суровини, без съответно увеличение на цените на продукцията им. Това допълнително натоварва сектора и увеличава риска от поскъпване на храните в глобален мащаб.