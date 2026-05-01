Българските служби подали информация на гръцките си колеги за заловените 500 кг канабис

Българските служби са подали преди около месец информация на гръцките власти за готвен трафик на канабис и те са реагирали като са поставили камион под дискретно наблюдение и проследяване. Гръцкото ФБР нанесе сериозен удар на международните мрежи за трафик на наркотици при силно координирана операция, която се проведе в четвъртък вечерта в пристанището на Игуменица.

Властите откриха и конфискуваха приблизително половин тон суров хидропонен канабис, което е едно от най-големите конфискации от този вид, правени някога в страната. В камион с български регистрационни номера и шофиран от 50-годишен българин, който пристигал от Валенсия, е открита дрогата, от която може да се спечели около 1,7 млн. евро. В тира имало кухненски ролки, а зад тях е бил скрит канабисът.

В разпространено видео се вижда операцията на гръцкото ФБР в пристанището на Игуменица. Наркотиците са били открити от специално обучено куче на име Влад. Кадри показват как кучето се движи нервно и се насочва към задната част на камиона, където са поставени кутии с хартиени стоки - като хартиени кърпи и хартиени ролки - в които са били скрити наркотиците.

След разследването, проведено на пристанището Игуменица, българският шофьор на камиона е арестуван, но той не сътрудничи на властите и отказва да предостави информация за мрежата за трафик. Товарът е тръгнал от Валенсия, Испания, и е следвал маршрут през Италия, като се разглежда възможността крайната дестинация да е Турция, където цената на конкретния наркотик е по-висока.

Не се изключва и по-малка част от количеството да е било предназначено за разпространение на гръцкия пазар.