ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22769902 www.24chasa.bg

САЩ извадиха България от надзора за онлайн пиратство

2288
САЩ СНИМКА: Пиксабей

България е извадена от списъка за наблюдение в годишния доклад на САЩ за защита на интелектуалната собственост, става ясно от публикувания от Офиса на търговския представител на администрацията „Special 301 Report".

Докладът оценява степента, в която търговските партньори на САЩ прилагат и защитават правата върху интелектуалната собственост. В новото издание се отбелязва, че България вече не фигурира в т.нар. „списък за наблюдение", което е индикатор за отчетен напредък в борбата с нарушенията.

Според американската администрация, през последната година страната е предприела „значителни стъпки" срещу онлайн пиратството. Като ключов момент се посочва операцията от януари 2026 г., при която са били свалени пет от най-големите български пиратски сайта, а няколко души са арестувани във връзка с разследвания за нелегално разпространение на съдържание.

В същото време в доклада се правят и други промени в класациите. Виетнам е определен като „приоритетна държава", докато Аржентина и Мексико са преместени от списъка за засилен мониторинг в „по-лекия" списък за наблюдение, след отчетени подобрения в политиките за интелектуална собственост. Европейският съюз обаче е добавен към този списък заради проблеми в отделни области, съобщава Нова телевизия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

