Евростат: 21,3% от заетите в ЕС работят през уикендите

През 2025 г. 21,3 процента от заетите лица в ЕС на възраст 15-64 години обикновено са работили през уикендите, сочат данни на Евростат, публикувани днес по повод Международния ден на труда.

Работата през уикендите е била по-разпространена сред трудещите се в сектора на услугите и продажбите (47,6 процента), квалифицираните работници в селското, горското стопанство и рибарството (47,2 процента) и лицата, полагащи нискоквалифициран труд (25,7 процента).

Само 18,5 процента от наетите лица обикновено са работили през уикендите. За сметка на това делът е бил по-висок сред самонаетите - 45,8 процента за разполагащите с наети лица (работодатели) и 35,9 процента за тези без наети лица (работещи за собствена сметка), както и 45,1 процента сред съдействащите за дейността членове на семейството.

Сред страните от ЕС Гърция има най-висок дял на служители, работещи през уикендите (31,5 процента), следвана от Кипър (31,3 процента) и Малта (29,2 процента). Най-ниските нива същевременно са отчетени в Литва (3,0 процента), Полша (4,2 процента) и Унгария (6,2 процента). В България показателят е на ниво 7 на сто.

При самонаетите лица със служители, работещи през уикенда, Гърция отново има най-висок дял Ч 75,0 процента, следвана от Белгия (65,9 процента) и Франция (61,0 процента), докато Унгария (9,9 процента), Словакия (15,0 процента) и Полша (15,1 процента) отбелязват най-ниските дялове. В България делът е 16,1 на сто, пише БТА.