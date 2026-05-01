Протести по цял свят за 1 май за по-високи заплати и мир

Активисти от цял свят организират днес протестни шествия по повод Първи май, призовавайки за мир, по-високи заплати и по-добри условия на труд, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че много работници се сблъскват с растящите енергийни разходи и намаляваща покупателна способност в резултат на войната в Иран.

Първи май е официален празник в много страни, честван като Международния ден на труда. На него синдикатите традиционно се мобилизират около въпроси като заплати, пенсии, неравенство и по-широки политически теми. Демонстрации днес има по цял свят - Сеул, Сидни и Джакарта до много европейски столици и градове в Съединените щати.

„Трудещите се отказват да плащат цената за войната на Доналд Тръмп в Близкия изток", заяви Европейската конфедерация на профсъюзите, която представлява 93 синдикални организации в 41 европейски държави. „Днешните протести показват, че работещите няма да стоят безучастно и да наблюдават как работните им места и жизненият им стандарт се разрушават."

В САЩ активисти, които се противопоставят на политиките на Тръмп, планират шествия и бойкоти.

Международният ден на труда води началото си от събития, станали преди повече от век - време с ключово значение в историята на работническото движение в САЩ. През 80-те години на 19-и век синдикатите се борят за осемчасов работен ден чрез стачки и демонстрации. През май 1886 г. тридневен митинг в Чикаго завършва с жертви, след като избухва бомба, а полицията отвръща със стрелба. Няколко трудови активисти - повечето от тях имигранти - са осъдени за заговор и по други обвинения, а четирима са екзекутирани.

По-късно синдикатите определят 1 май като деня, в който се отдава почит на работниците. На площад „Хеймаркет" в Чикаго е издигнат паметник, на който пише: „Посветен на всички работници по света", пише БТА>