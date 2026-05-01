Вучич: Сърбия ще се бори срещу присъединяването на Косово към НАТО

1012
Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич каза, че Сърбия ще се бори с опитите за интеграция на Косово в НАТО, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Наскоро трима американски конгресмени представиха пред Камарата на представителите инициатива за интеграция на Косово в НАТО. Вучич подчерта, че Прищина се опитва да постигне тази цел и чрез Хърватия и Албания, които са членки на Алианса, и военното споразумение между трите страни, пише БТА.

"Скоро ще имаме важни учения с НАТО. Разговаряме с тях, надяваме се, че това няма да се случи. Ще се борим с идеята това да се случи. Не забравяйте, че съществуват четири страни членки на НАТО, както и пет страни членки на Европейския съюз, които не са признали независимостта на Косово. Не виждам как ще могат лесно да се присъединят, но да изчакаме и да видим", каза Вучич в отговор на журналистически въпрос.

През март миналата години министрите на отбраната на Албания, Косово и Хърватия подписаха в Тирана съвместна декларация за сътрудничество в областта на отбраната.

