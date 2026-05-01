Шефът на иранската съдебна система: Не одобряваме войната, не искаме тя да продължи

Иран продължава да е готов за диалог със САЩ, но отхвърля всяка политика, налагана чрез заплаха, заяви днес ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи, цитиран от Франс прес.

Еджеи направи това изказване на фона на застой в преговорите между САЩ и Иран за постигане на траен край на войната в Близкия изток, пише БТА.

"Ислямската република никога не е бягала от преговори [...], но със сигурност няма да приемем да ни бъде налагана" дадена политика, заяви той във видео, публикувано на уебсайта на съдебната власт "Мизан онлайн" (Mizan Online).

"По никакъв начин не одобряваме войната, не желаем война, не искаме тя да продължи", допълни Еджеи.

В сряда американският президент Доналд Тръмп предупреди, че за иранците е по-добре "бързо да поумнеят".

Еджеи подчерта, че Иран "при никакви обстоятелства не е склонен да се отрече от принципите и ценностите си пред този злонамерен враг, за да избегне войната или да предотврати продължаването й".

Конфликтът, предизвикан на 28 февруари от израелско-американска атака срещу Техеран, отне живота на хиляди хора, главно в Иран и Ливан, а последиците от него продължават да разклащат световната икономика.

Въпреки действащото от 8 април спиране на огъня Вашингтон продължава блокадата си на иранските пристанища в отговор на блокирането от Техеран на стратегическия Ормузки проток, през който в мирно време преминава една пета от потребявания в света петрол и газ.

Еджеи заяви днес, че САЩ "не са постигнали нищо" по време на войната и че Техеран "няма да отстъпи" в преговорите.