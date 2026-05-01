Бунтовници от "Ал Каида" призовават хората в Мали да приемат шериата

Бунтовници, свързани с терористичната организация "Ал Каида", призоваха малийците да въстанат срещу управляващата военна хунта и да преминат към установяването на шариат, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че призивът е отправен в необичайно изявление на френски език броени дни след като бунтовници извършиха безпрецедентни атаки в цялата страна, пише БТА.

Салафитската джихадистка "Група за подкрепа на исляма и мюсюлманите" ("Джамаат Нусрат ал Ислам вал Муслимин"), действаща в в района на Западна Африка, извърши нападения на 25 април в координация с доминираната от туарегите сепаратистката групировка "Фронт за освобождение на Азауад", като нанесе удари срещу бази в цялата страна и близо до столицата Бамако, завзе град Кидал и уби министърът на отбраната на Мали Садио Камара.

"Призоваваме всички искрени патриоти, без изключение, да въстанат и да се обединят", заяви групировката в изявление, публикувано снощи и потвърдено от базираната в САЩ организация "SITE Intelligence Group", която се наблюдава активността на подобни групи в интернет.

"Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите", която обикновено публикува писмени изявления на арабски език, този път написа съобщението си на френски - официалния език в Мали за държавната администрация и бизнеса.

Тя призова политическите партии, войниците, религиозните власти, племенните лидери и "всички слоеве на малийското общество" да сложат край на "диктатурата" на правителството, което описа като "терористична хунта".

Военните лидери на Мали завзеха властта след два последователни преврата през 2020 г. и 2021 г.

Миналата година "Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите" се стремеше да си осигури легитимност чрез принуда и стратегическо взаимодействие с местното население, като се опитваше да представи правителството като нелегитимно.

"Свалянето от власт на хунтата не е достатъчно. Заедно трябва да предотвратим всякакъв хаотичен вакуум, който би довел страната ни до пълен срив", се посочва в изявлението. В него се призовава и за "мирен, отговорен и приобщаващ преход" и въвеждане на шериата (ислямските закони - бел. ред.).

"Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите", която заплаши с пълна блокада на Бамако след атаките, е установила контролно-пропускателни пунктове по няколко основни пътища, водещи към града, включително от север и юг, съобщиха три източника пред Ройтерс.

Лидерът на малийската военна хунта Асими Гоита заяви в телевизионно обръщение във вторник, че ситуацията е под контрол, и обеща да "неутрализира" бунтовническите групи, които стоят зад атаките.