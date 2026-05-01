Пуснаха на свобода още 15 души, обвинени за създаването на престъпна група заедно с бившия кмет на Истанбул

Още 15 души, сред които няколко общински служители и бизнесмен, са освободени условно след ново междинно решение по делото за създаване на организирана престъпна група. По него са обвинени отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и още 412 обвиняеми, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Според постановлението на съда, което бе обявено вчера, на 15-те лица, които са освободени условно, са наложени различни мерки за съдебен контрол, пише БТА.

В началото на месеца други 18 лица бяха условно освободени с междинно решение на съда.

Към настоящия момент общо 77 от обвиняемите, сред които и Имамоглу, остават в предварителния арест.

Съдебният процес срещу Имамоглу и останалите обвиняеми започна на 9 март, като от тогава са проведени общо 30 заседания по случая.

Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления", „укриване на доказателства за престъпление" и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.