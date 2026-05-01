В Деня на труда в Хърватия призовават за четиридневна работна седмица

Лидерът на хърватската опозиционната Социалдемократическа партия (СДП) Синиша Хайдаш Дончич заяви днес, че неговата партия се застъпва за по-кратка работна седмица и нов икономически модел, фокусиран върху производителността и по-справедливото разпределение на приходите в рамките на компаниите, предаде ХИНА.

Говорейки на събитие по повод Деня на труда в южния крайбрежен град Трогир, Хайдаш Дончич заяви, че СДП предлага по-кратка работна седмица и промени в разпределението на приходите в рамките на компаниите като част от по-широка икономическа рамка, пише БТА.

Той добави, че партията подкрепя по-голямо участие на профсъюзите в корпоративното управление и критикува "прекомерните" печалби на банките, телекомите и търговските вериги.

СДП предлага нов икономически модел, базиран на производителността, посочи още опозиционният лидер, като посочи, че хората не трябва да бъдат третирани като "стоки" и че не всичко трябва да бъде предмет на пазарната логика.

Хайдаш Дончич също така обвини премиера Андрей Пленкович, който е лидер на десноцентристката Хърватска демократична общност (ХДО), че правителствената политика допринася за инфлацията.

За четиридневна работна седмица призова днес и лидерът на организацията на СДП в столицата Загреб Матей Мишич, който е председател на Градския съвет.

Той посочи, че партията ще продължава да настоява за по-кратка работна седмица и изтъкна, че това предложение може да изглежда нереалистично за някои, но също така са изглеждали и исканията за осемчасов работен ден по време на борбите на трудещите се през 19 век.

От своя страна премиерът Андрей Пленкович заяви в послание по повод 1 май, че правителствената политика е фокусирана върху подобряване на положението на трудещите се, включително по-високи заплати, данъчни облекчения и социален диалог с профсъюзите и работодателите.

Пленкович отбеляза, че средната нетна заплата е нараснала от 749 на 1527 евро от встъпването в длъжност на правителството преди десет години, като добави, че реалните заплати са се повишили с 48 процента, като се вземе предвид инфлацията през този период.

Той все пак призна, че някои граждани все още не получават подобаващо заплащане и каза, че правителството ще продължи мерките за подобряване на покупателната способност и финансовата стабилност.

Премиерът посочи, че хърватската икономика продължава да отчита растеж въпреки външните шокове, като добави, че в момента има 1,735 милиона регистрирани трудещи се и 67 000 безработни, което е рекордно ниско ниво.

Той добави, че предстои скоро да бъде прие нов закон за борба с недекларирания труд.