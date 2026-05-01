Минаваш на червено, не спираш на “Стоп” в Гърция? 700 евро веднага и сваляне на номерата за 60 дни

Вече не може да се плаща половината сума в рамките на 10 дни - глобите се дължат в пълен размер

Нови, още по-строги санкции дебнат шофьорите в Гърция, а глобите скачат до хиляди евро при по-сериозни нарушения.

Най-сериозни са санкциите срещу агресивното шофиране. При първо нарушение глобата достига 2000 евро и отнемане на книжката за година. При повторно сумата скача до 4000 евро, а при трето до 8000 евро и лишаване от право да се шофира до 4 години.

Глобата за използване на мобилен телефон без хендсфри започва от 350 евро. Със същата сума се санкционират и шофьорите, които не носят предпазен колан или каска.

Под прицел са и опасните маневри - рязка смяна на ленти или рисково изпреварване се наказват с около 350 евро и временно отнемане на книжката.

Традиционно тежките нарушения като преминаване на червен светофар и пренебрегване на знак “Стоп” остават с фиксирана глоба от 700 евро, но към тях се добавя незабавно сваляне на регистрационните табели на автомобила за 60 дни. Важна промяна е премахването на възможността за плащане на половината от сумата в рамките на 10 дни. Всички глоби вече се дължат в пълен размер.

Полицията обяви нулева толерантност и към неправилното паркиране. В курортните селища и големите градове вече не се разчита само на фишове. Масовата практика е директното сваляне на регистрационните табели. За паркиране на място за хора с увреждания глобата е 200 евро, но по-тежкото наказание е 60-дневната забрана за движение на автомобила.

Властите напомнят, че антирадарите са абсолютно забранени, като при откриване на такова устройство глобата е 2000 евро, придружена от конфискация на апарата и сваляне на табелите. Туристите трябва да бъдат внимателни и при преноса на резервно гориво. Пластмасовите туби в багажника се считат за опасни и се санкционират строго при проверка.

Едно от най-честите нарушения през лятото е шофирането с джапанки или чехли. Глобата от 50 евро е най-малкият проблем, защото полицаите имат право да отнемат шофьорската книжка на място за срок от 30 дни, което на практика блокира прибирането на туристите с личен автомобил.

Пътната полиция в южната ни съседка вече е оборудвана с нови дигитални устройства за мигновено регистриране на нарушенията, което прави избягването на наказание почти невъзможно за чуждестранните шофьори.