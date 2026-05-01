Украйна потвърди, че е нанесла удари по петролен терминал и по пристанището в Туапсе

Украйна потвърди, че днес е нанесла удари по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе - място, което беше многократно атакувано през последните седмици, предаде Ройтерс.

Украинските удари предизвикаха пожар в петролен терминал на руското пристанище на Черно Море. Няма загинали и ранени, пише БТА.

„Морският петролен терминал и рафинерията в Туапсе представляват голям промишлен комплекс и логистичен център, който свързва производството, рафинирането и износа на руски петрол", заяви Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, както и Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, потвърдиха информацията в Телеграм и Фейсбук, съобщава Укринформ.

