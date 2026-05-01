ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От днес се пътува свободно без гранични проверки м...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22770583 www.24chasa.bg

Българин беше арестуван до Рим със 79 кг марихуана в камиона си

Виолина Христова, Рим

Пристанището на Чивитавекия СНИМКА Уикипедия

Италианските власти арестуваха 47-годишен български гражданин при операция срещу незаконния трансграничен трафик на наркотици, проведена на пристанището в Чивитавекия, до Рим. Тя е била проведена от служители на Агенцията по митниците и монополите съвместно с финансовата полиция от провинциалното командване в Рим. В рамките на акцията са иззети общо 79 кг марихуана, съобщиха италианските медии.

Задържаният българин е управлявал тежкотоварен автомобил, пристигнал с ферибот от Барселона. Именно неговото превозно средство е било избрано за проверка след предварителен анализ на риска. Камионът е бил подложен на щателен контрол чрез модерен рентгенов скенер, използван от митническите власти. Проверката е разкрила съмнителни аномалии в товара, състоящ се от текстил и химически продукти, което е наложило пълното разтоварване на ремаркето.

Ключова роля в разкриването на наркотика е изиграло специално обученото куче Фрида. То помогнало за откриването на 70 вакуумирани пакета с марихуана, укрити сред другия товар.

След ареста българският гражданин е бил изпратен в следствения арест в Чивитавекия и е на разположение на местната прокуратура. По предварителни оценки, ако наркотикът беше достигнал до пазара, би могъл да донесе незаконна печалба от около 400 хил. евро.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)