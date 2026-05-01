Българин беше арестуван до Рим със 79 кг марихуана в камиона си

Италианските власти арестуваха 47-годишен български гражданин при операция срещу незаконния трансграничен трафик на наркотици, проведена на пристанището в Чивитавекия, до Рим. Тя е била проведена от служители на Агенцията по митниците и монополите съвместно с финансовата полиция от провинциалното командване в Рим. В рамките на акцията са иззети общо 79 кг марихуана, съобщиха италианските медии.

Задържаният българин е управлявал тежкотоварен автомобил, пристигнал с ферибот от Барселона. Именно неговото превозно средство е било избрано за проверка след предварителен анализ на риска. Камионът е бил подложен на щателен контрол чрез модерен рентгенов скенер, използван от митническите власти. Проверката е разкрила съмнителни аномалии в товара, състоящ се от текстил и химически продукти, което е наложило пълното разтоварване на ремаркето.

Ключова роля в разкриването на наркотика е изиграло специално обученото куче Фрида. То помогнало за откриването на 70 вакуумирани пакета с марихуана, укрити сред другия товар.

След ареста българският гражданин е бил изпратен в следствения арест в Чивитавекия и е на разположение на местната прокуратура. По предварителни оценки, ако наркотикът беше достигнал до пазара, би могъл да донесе незаконна печалба от около 400 хил. евро.