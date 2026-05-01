Австрийските социалдемократи организираха първомайски шествия във Виена

Австрийската социалдемократическа партия по традиция организира днес първомайски шествия, тръгващи от различните столични райони, като участниците в тях се събраха на площада пред кметството. Там се състоя многолюден митинг под мотото „Виена създава бъдеще", на който бяха изнесени политическите речи.

Международният ден на труда Първи май се празнува за първи път в Австрия през 1890 година, през 1919 г. става официален празник, а от 1949 г. - национален празник, пише БТА.

В своята реч кметът на Виена Михаел Лудвиг отправи критики към Австрийската партия на свободата (АПС), отбеляза австрийското радио и телевизия ОРФ. Лудвиг отрече възможността за коалиция на АСДП с АПС както във Виена, така и на национално ниво.

„Много се радвам, че социалдемокрацията беше готова да поеме отговорност при изключително трудни условия. Защо? Защото предишното правителство ни остави бюджет, с който трябва да се справяме много трудно", заяви кметът относно управляващата тристранна коалиция, в която участва АСДП.

Лудвиг подкрепи курса на АСДП, който според партийния лидер и вицеканцлер Андреас Баблер е труден. В речта си от своя страна Баблер отправи послание към ръководителя на АПС Херберт Кикъл.

„Патриот не е този, който най-силно крещи „Австрия". Патриот е този, който всеки ден работи, за да стане отново по-добре и да поправи техните пропуски и разрушения", отбеляза лидерът на австрийските социалдемократи.

Австрийската комунистическа партия организира шествие до парламента. „Излизаме на улицата в името на политическа система без война, икономическа експлоатация и социално неравенство", заяви говорителят на партията във Виена - Марио Мемоли.

На един от градските площади Зелените, начело с лидерката на партията Леоноре Гевеслер, целяха да покажат нагледно колко неравномерно е разпределено богатството в Австрия.

По традиция Австрийската партия на свободата отбеляза Първи май в голяма шатра бирария на панаир в град Линц. В програмата бе включена реч на партийния лидер Херберт Кикъл. АПС призова за подобряване на професионалното обучение.

Управляващата Австрийска народна партия (АНП) посвети днешния ден на агитация за реформа в гражданската повинност (алтернатива на военната служба), включително възможното ѝ удължаване до 12 месеца, която е важен стълб на социалната и здравната система на Австрия.

В духа на своите традиции партията „НЕОС - Нова Австрия" отбеляза Първи май като Ден на образованието. Партията, от която е действащият министър на образованието Кристоф Видеркер, критикува липсата на реформи и настоява за въвеждане на единни стандарти в началното образование.