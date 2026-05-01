Германският вицеканцлер: Нямаме нужда от съвети от Доналд Тръмп, той трябва да погледне хаоса, който е създал

Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл разкритикува остро американския президент Доналд Тръмп за последните му нападки срещу канцлера Фридрих Мерц, свързани с войната в Иран, предаде ДПА.

„Наистина нямаме нужда от съвети от Доналд Тръмп", заяви Клингбайл по време на събитие по повод Международния ден на труда в региона на Рурския басейн, наричан преди "индустриално сърце на Германия". „Той трябва да погледне хаоса, който е създал. Той трябва да се погрижи сега в Иран да има сериозни преговори за мир", посочи съпредседателят на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), който е и министър на финансите, пише БТА.

В понеделник Мерц обвини правителството на Тръмп, че „съвсем очевидно е влязло в тази война в Иран без никаква стратегия" и заяви, че САЩ са били „унизени" от Техеран. Тръмп отвърна с остра словесна атака срещу Мерц, като заяви, че германският лидер „не знае за какво говори!"

Оттогава спорът ескалира още повече. Докато Мерц в сряда подчерта „От моя гледна точка, личните ми отношения с президента на САЩ остават добри", американският президент заплаши да намали броя на американските войски, разположени в Германия.

Освен това Тръмп призова Мерц да „посвети повече време на прекратяването на войната между Русия и Украйна" и на „оправянето на разбитата си страна".

Макар Клингбайл да не е винаги на едно мнение с Мерц, той подкрепи канцлера и засили критиките си към Тръмп, отбеляза ДПА. „Мисля, че Тръмп наистина вярваше, че това ще е въпрос на два-три дни и след това всичко ще бъде наред", каза той по отношения за войната в Иран, започнала с американски-израелски удари срещу Иран на 28 февруари.