От днес се пътува свободно без гранични проверки между Албания и Косово

От днес отново влиза в сила споразумението за свободно придвижване между Косово и Албания, което позволява на гражданите на двете страни да преминават косовско-албанската граница без да представят лични документи през по-голямата част от годината, съобщава Косовското радио и телевизия.

Съгласно това споразумение в периода от 1 май до 30 септември няма да се осъществява граничен контрол на косовски и албански превозни средства, което ще позволи бързо и неограничено придвижване между двете страни. Мярката включва преустановяване на проверките по косовско-албанската граница и в периода 1 ноември - 28 февруари, пише БТА.

Мярката, която се прилага ежегодно от повече от 10 години, цели да насърчи икономическото и туристическо развитие и сътрудничеството между двете страни.