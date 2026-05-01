ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22770895 www.24chasa.bg

От днес се пътува свободно без гранични проверки между Албания и Косово

Столицата на Косово Прищина СНИМКА: Pixabay

От днес отново влиза в сила споразумението за свободно придвижване между Косово и Албания, което позволява на гражданите на двете страни да преминават косовско-албанската граница без да представят лични документи през по-голямата част от годината, съобщава Косовското радио и телевизия.

Съгласно това споразумение в периода от 1 май до 30 септември няма да се осъществява граничен контрол на косовски и албански превозни средства, което ще позволи бързо и неограничено придвижване между двете страни. Мярката включва преустановяване на проверките по косовско-албанската граница и в периода 1 ноември - 28 февруари, пише БТА.

Мярката, която се прилага ежегодно от повече от 10 години, цели да насърчи икономическото и туристическо развитие и сътрудничеството между двете страни.

Столицата на Косово Прищина СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

