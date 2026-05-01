В Тайван притеснени след телефонния разговор на Рубио с външния министър на Китай

Правителството на Тайван изрази безпокойство по повод телефонния разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Китай Ван И, в който Пекин подчерта, че самоуправляващият се остров представлява най-големия рисков фактор в отношенията с Вашингтон, предаде Асошиейетед прес.

"Министерството на външните работи на Тайван е обезпокоено относно прессъобщението, публикувано от Китай, (...) в което отново едностранно бяха отправени заплашителни коментари по въпроса за Тайван", се посочва в изявление на външното министерство в Тайпе, предава БТА.

По време на телефонен разговор с Рубио китайският първи дипломат призова САЩ да "направят правилния избор" по отношение на Тайван, за да се запази "стабилността" между двете страни, гласеше изявление на китайското външно министерство.

Разговорът се състоя около две седмици преди дългоочакваната среща на върху между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която Тайван най-вероятно ще бъде една от основните теми.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, която при необходимост може да бъде поставена под контрола на Пекин чрез сила. През последните години Китай засили военния натиск върху острова, като почти всеки ден китайски военни кораби и самолети са край него.

Освен това Пекин забранява на всички свои дипломатически партньори да поддържат официални отношения с Тайпе.

САЩ, макар и да не са признали Тайван като държава, са най-силният поддръжник и доставчик на оръжие на острова, отбелязва АП. Неотдавна Тръмп намекна, че ще обсъди продажбата на оръжия на Тайван със Си, което също предизвика безпокойство на острова.