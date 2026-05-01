Над 550 станаха арестуваните, излезли на протест по повод 1 май в Истанбул

Повече от 550 души станаха задържаните при демонстрации по случай Първи май в Истанбул днес. На места се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, а органите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, съобщават турски и чуждестранни медии. В много от останалите градове на страната също бяха проведени шествия, които преминаха без напрежение.

По данни на турското Дружество на съвременните юристи, цитирани от Франс прес, има най-малко 550 задържани при днешните демонстрации в мегаполиса.

По-рано в. „Биргюн" съобщи, че общо 57 членове на турската лява Партия за народно освобождение са били задържани от полицията при опит да проведат шествия в района на площад „Таксим" (Бешикташ) и в намиращия се наблизо истанбулски район Меджидиекьой. Хаберлер съобщи за други близо 100 задържани в Меджидекьой и за употреба на сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстранти там. Медията отбеляза, че сред обгазените е бил и председателят на Турската работническа партия (ТРП) Еркан Баш.

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания, пресконференции и шествия по случай Първи май в истанбулските райони Бейоглу, Шишли, Фатих и Бешикташ, като същевременно в района на площад „Таксим" бяха въведени сериозни транспортни ограничения. Полицейското присъствие в района днес е засилено, а на много места са разположени метални заграждения, които ограничават придвижването, отбелязва „Биргюн".

По информация на Си Ен Ен Тюрк при отделна демонстрация по случай 1 май днес група от 40 протестиращи е опитала да затвори движението от европейската страна на намиращия се над Босфора „Мост на мъчениците от 15 юли". Полицията се е намесила своевременно и е задържала протестиращите, като заради това в района временно се е образувало задръстване.

ТРТ Хабер отбеляза в своя статия, че при днешните демонстрации турската полиция е използвала общо 35 000 камери, за да контролира ситуацията. По информация на медията турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи и валията на Истанбул Давут Гюл лично са посетили Главното управление на полицията в Истанбул, за да инспектират взетите мерки на терен.

В същото време хиляди демонстранти са участвали в митинг в истанбулския район Кадъкьой, в азиатската част на града, в който се е включил и лидерът на основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Демонстрации по случай Първи май са проведени и в много от останалите градове на страната днес, като при тях не се е стигнало до покачване на напрежението, съобщават още турските медии.

По информация на „Биргюн" хиляди хора са участвали в шествие в Анкара, носейки плакати с надписи „Ще изпратим децата си в университет, не в затвора" и „Ние сме журналистите на народа, не на двореца" и пеейки песни. С две масови шествия, организирани от различни синдикални организации, е отбелязан 1 май и в югозападния град Измир.

Различни синдикати са организирали шествия още в градовете Одрин, Бурса и Чорум, съобщава „Хюриет дейли нюз".