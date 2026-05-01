САЩ призоваха незабавно да освободят нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи, оставена под домашен арест

САЩ призоваха днес за "незабавно" освобождаване на бившата лидерка на Мианма и носителка на Нобелова награда за мир Аун Сан Су Чжи, която е поставена под домашен арест от управляващата военна хунта в азиатската страна, предаде Франс прес, като се позова на изявление на американския Държавен департамент.

"Продължаваме да настояваме за нейното незабавно и безусловно освобождаване", заяви говорител на Държавния департамент на САЩ пред АФП.

Лидерът на военната хунта Мин Аун Хлайн, който наскоро стана президент на Мианма, нареди вчера бившата избрана лидерка, лишена от свобода за пет години, да изтърпи остатъка от присъдата си под домашен арест.

Нобеловата лауреатка за мир беше в затвора от свалянето си от власт във военния преврат през 2021 г. Присъдата ѝ бе намалена с една шеста в рамките на амнистия.

