Арестуваха 7 македонци, опитали да запалят религиозна сграда на еврейската общност в Скопие

Седем души са задържани в Република Северна Македония по подозрения в опит за палеж на религиозна сграда на еврейската общност в Скопие през април. На двама души е повдигнато обвинение в тероризъм, съобщават местните медии, позовавайки се на съобщения на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за национална сигурност, пише БТА.

Опитът за палеж на синагога и сграда на еврейската общност в Скопие беше извършен на 12 април около 4:50 часа сутринта, когато две лица прескочиха оградата, заляха входа със запалителна течност и предизвикаха пожар, което беше потвърдено и от записите на охранителните камери, напомня изданието "Проверено".

При инцидента нямаше пострадали, а полицията започна разследване и повиши нивото на сигурност около сградите на еврейската общност в града.

Министерството на вътрешните работи съобщи днес, че са били извършени претърсвания на 13 адреса на територията на Скопие, при които са били задържани седем лица и са иззети предмети и електронни устройства, свързани с наказателното разследване.

По разпореждане на прокурор лицата са били задържани за по-нататъшни действия, след което Секторът за борба с тероризма, насилствения екстремизъм и радикализацията към Дирекцията за борба с организираната и тежка престъпност е внесла наказателна жалба срещу А. Л. (21 г.) от Скопие и А. Р. (38 г.) от Скопие по подозрения в тероризъм. По решение на съдия двамата заподозрени остават в предварителния арест.

Агенцията за национална сигурност (АНС) от своя страна съобщи, че лицата, които са се опитали да подпалят синагогата в Скопие, са разполагали с логистична мрежа и са принадлежали към радикална група, идеологически свързана с глобалната мрежа на "Ислямска държава".

Те са започнали да извършват радикални и престъпни действия веднага след призив на "Ислямска държава", отправен в началото на април, посочва АНС.

"Ислямска държава" отправи призив към мюсюлманите да опожаряват църкви и синагоги в САЩ и Европа по време на великденските празници в отговор на решението на Израел да затвори джамията Ал Акса в Йерусалим, според "Ню Йорк поуст".