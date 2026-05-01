Техеран с ново предложение за преговори със САЩ, Белият дом отказа да го коментира

Техеран е представил най-новото си предложение за преговори със САЩ на пакистански посредници – ход, който би могъл да подобри шансовете за излизане от застоя в разрешаването на конфликта с Иран, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА. Белият дом отказа да го коментира, предаде Ройтерс.

ИРНА не даде подробности, но световните цени на петрола - които рязко се повишиха, след като Иран блокира Ормузкия проток - тръгнаха надолу след публикуването на съобщението, пише БТА.

Блокадата на жизненоважния морски път прекъсна 20 процента от световните доставки на петрол и газ, а военноморските сили на САЩ възпрепятстваха износа на ирански суров петрол. Това доведе до повишаване на цените на енергията и засили опасенията за глобална икономически криза, отбелязва Ройтерс.

Иран е привел в бойна готовност противовъздушната си отбрана и е планирал мащабна ответна операция в случай на атака, като е преценил, че ще има кратък, но интензивен удар от страна на САЩ, вероятно последван от израелско нападение, съобщиха двама високопоставени ирански представители пред Ройтерс.

„Ние не разкриваме подробности от частни дипломатически разговори. Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие, а преговорите продължават с цел да се гарантира национална сигурност на САЩ, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", заяви пред Ройтерс говорителката на Белия дом Ана Кели.

От 8 април е в сила споразумение за прекратяване на огъня, но съобщенията, че президентът на САЩ Тръмп обмисля нови удари срещу Иран, за да принуди Техеран да преговаря, повишиха бързо цените на петрола в световен мащаб до най-високото им равнище от четири години насам, обръща внимание Ройтерс.