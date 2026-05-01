Албанският премиер: ЕС е благословия за нас, но трябва да промени своя подход

На представяне на своя изложба в Берлин албанският премиер Еди Рама приветства ролята на ЕС за изграждането и развиването на албанските институции. Същевременно призова за промяна в подхода на Съюза към страните, които кандидатстват за членство в него, предаде БТА.

„ЕС е благословия за нас; неговата функция е много полезна за изграждането на институции и той знае как да го прави. Това е най-невротичният възможен процес, но работи. Благодарение на това ние се променихме", заяви вчера Рама, отговаряйки на въпрос на италианския посланик в Берлин Фабрицио Бучи по време на откриването на изложбата.

Рама също така подчерта, че Европейският съюз е „променил фундаментално позицията си" след началото на конфликта в Украйна. „Преди (страните от ЕС) казваха правилните неща, но не предприемаха действия. Когато настъпи инвазията, те осъзнаха, че всички страни извън блока може да са застрашени", каза още Рама.

В същото време албанският министър-председател призова за по-нататъшна промяна и ускоряване на процеса по присъединяване на нови страни към ЕС, тъй като по думите му „европейският метод засега остава твърде бавен и е изпълнен с твърде много препятствия".

„Трябва да направим това, което трябва да направим. И ще продължим напред, защото така се усъвършенстваме", допълни той.

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС. От 2022 г. се водят официалните преговори за присъединяване на страната. Един от основните приоритети на управляващата в страната Социалистическа партия (СП/PS), чийто лидер е Рама, е Албания да приключи предприсъединителните преговори през 2027 г. и да влезе в Европейския съюз до 2030 г.